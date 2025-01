AFP via Getty Images

Juventus, Kalulu infortunato: cosa è successo

Gianluca Minchiotti

un' ora fa

È durata meno di un quarto d'ora la partita di Pierre Kalulu contro il Benfica. Il difensore francese della Juventus è stato costretto a dare forfait per un problema al flessore della coscia destra, dopo essersi fermato e aver provato per qualche minuto a restare in campo.



Al suo posto, ancora nel ruolo di centrale al fianco di Federico Gatti, Manuel Locatelli, che quindi ha dovuto rinunciare ben presto al turno di riposo che gli aveva concesso Thiago Motta. Del resto la Juventus non aveva alternative in panchina, non avendo potuto convocare i nuovi arrivati Renato Veiga e Alberto Costa. Le condizioni di Kalulu saranno da valutare nelle prossime ore.