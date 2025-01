Getty Images

Juventus, perché Kolo Muani non può giocare in Champions League contro il Benfica?

45 minuti fa



Già protagonista in campionato, con il gol contro il Napoli, ma in Europa non ci sarà. Kolo Muani non può scendere in campo in Juventus-Benfica perché l'attaccante francese ha già disputato la prima fase della Champions con la maglia del Paris Saint-Germain. Da regolamento, dunque, potrà scendere in campo solamente dalla fase successiva del torneo. In altre parole, la Juve potrà schierarlo a partire dalla doppia sfida dei playoff.