Juventus, Koopmeiners capitano nel derby contro il Torino

Thiago Motta lo aveva preannunciato in conferenza stampa: "​Chi sarà il capitano? Senza Locatelli domani lo vedrete. In generale? Non avendo Manuel per la partita di domani, lo vedrete". La scelta per Torino-Juventus è ricaduta su Teun Koopmeiners, che, per la prima volta, indosserà la fascia da capitano.

Un'investitura importante da parte del tecnico, che reponsabilizza l'acquisto più oneroso del mercato estivo bianconero. Finora Koopmeiners ha giocato 21 partite, segnando due gol, uno in campionato, con il Bologna, e uno in Coppa Italia. Numeri non all'altezza delle stagioni vissute con la maglia dell'Atalanta, ma, dalla partita con il Torino, anche grazie alla fascia data da Thiago, la sua stagione potrebbe svoltare.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli. .

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta.