Juventus, la condizione di Nico Gonzalez non dà certezze: lavoro specifico, poi il provino per la Fiorentina

Se sarà ancora una, con la, questo è tutto da capire. Se sarà invece ancora orfana dei suoi elementi offensivi migliori (e nuovi), ecco, questa è pure un'ipotesi probabile. C'è ancora qualcosa e qualcuno in bilico, in casa Juve. E se- come, pur sul mercato, e- salvo sorprese farà parte dell'elenco dei convocati, per Nico Gonzalez questa certezza al momento non c'è. Quando ci sarà? Dopo l'allenamento della vigilia, dunque tra le parole di Thiago Motta in conferenza stampa (ore 13), quando srotolerà nuovamente i nomi di chi gioca e chi no.

Ma Nico aveva recuperato. Cioè: stava bene, arrivava da due gol di fila, da un peso ritrovato all'interno dell'attacco bianconero. Dunque com'è potuto accadere questo forfait? Ufficialmente,, dunque una sorta di smaltimento carichi per alleggerire la gamba con vista sul futuro. E' successo anche con Douglas, che ha infatti saltato il Cagliari in coppa e Monza in campionato, per oltre una settimana al di là del gruppo. Ed è stato previsto anche con Gonzalez, che farebbe tantissimo comodo a Motta per continuare la sperimentazione offensiva su questa Juve., considerata la condizione ballerina dell'ex Viola. Va da sé: terrebbe tantissimo a esserci.Se darà buone risposte, potrà essere con la squadra. Se non sarà al 100%, appuntamento in Arabia Saudita.

A prendergli potenzialmente il posto previsto nell'undici iniziale, riecco dunque Teun Koopmeiners., mentre per i due colleghi al rientro si prevede panchina, potenzialmente staffetta. Douglas può far rifiatare Locatelli, o lo stesso Koop. Per Danilo - in attesa di capire l'accoglienza dello Stadium dopo le ultime di mercato - ancora panchina e verosimilmente neanche mezza chance. Del resto, è in uscita e non sarebbe prudente rischiare. Per Weah e Rouhi obiettivo Supercoppa: loro restano indietro, mentre tutto e tutti corrono. Tutti tranne Nico. Ancora frenato (soprattutto) dalle preoccupazioni.