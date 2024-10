Juventus, l'Arabia Saudita vuole Danilo a gennaio: primi contatti

Vita dura per, che con il cambio di allenatore alla Juventus si è ritrovato da capitano a riserva. Proprio così: il brasiliano è scivolato in fondo alle gerarchie di Thiago Motta, poco spazio in difesa e un possibile addio già nel mercato di gennaio. Il brasiliano non si è mai fatto scappare una parola fuori posto, zero lamentele per la gestione ma c'è la voglia di giocare di più. Nella Juventus o da un'altra parte.- La situazione del brasiliano è monitorata da alcuni club dell'Arabia Saudita, che secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Da quelle parti, quando si parla di nomi così importanti, è il Governo che porta avanti la trattativa per portare il giocatore in Arabia e poi poi piazzarlo in una squadra. Danilo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, e mai come in questo periodo è vicino all'addio.

- Negli accordi presi al momento dell'ultimo rinnovo è stata inserita anche una clausola di prolungamento automatico a determinate condizioni:. Un'ipotesi difficile considerando il minutaggio di Danilo in questi primi mesi con Motta: l'ex Manchester City ha giocato quattro partite in campionato e due in Champions, delle sei gare totali solo in due occasioni è partito titolare. A gennaio per Danilo potrebbero aprirsi le porte del campionato arabo, con Giuntoli già al lavoro per trovare un nuovo difensore considerando anche l'infortunio di Bremer (fuori fino a fine stagione).

- I nomi che sono stati accostati ai bianconeri sono quelli didell'Empoli edel Psg. Il primo è una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato,il classe '96 ha già fermato Vlahovic, Lukaku e Dovbyk - oltre a Castellanos e Kean - ed è un profilo che la Juventus sta seguendo attentamente; l'ex Inter invece sta trovando poco spazio con Luis Enrique, ha una situazione simile a quella di Danilo a Torino e si sta guardando intorno per trovare una nuova soluzione già nel mercato di gennaio.