Felipe Melo racconta: "Amo Firenze, non sarei dovuto andare alla Juventus"

50 minuti fa

In viola ha fatto vedere cose importantissime, in bianconero è stata una vera e propria meteora. Felipe Melo parla in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dove rivela che, col senno di poi, sarebbe stato meglio non lasciare Firenze per approdare poi alla Juventus: "Avrei potuto restare alla Fiorentina. Io amo Firenze, l'unica bimba che ho è nata lì. Ma alla Juve mi ci spedirono. Avessi avuto l'esperienza di oggi mi sarei imposto"



L'ANEDDOTO - "Firenze è stata un sogno, la prima grande squadra della mia vita. Dei miei ex compagni sento spesso Mutu. E con lui ho una storia incredibile: ero appena arrivato, organizzano una cena di squadra. Per l'occasione mi metto al polso un bel Rolex falso comprato nel quartiere di Chinatown a New York. Mutu mi punta e inizia a ripetermi "Bello questo orologio...". Poco dopo prende un bicchiere di vino rosso e me lo rovescia tutto sul polso distruggendomi l'orologio. Mi guarda e mi dice: "Bravo, ora vai a comprartene uno vero!"