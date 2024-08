Juventus, l'esito degli esami di Thuram e Weah: lesione per entrambi, ecco quando tornano

Getty Images

La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Como costa però già caro allae ache nel corso della partita ha di fatto perso per infortunio due dei suoi titolari.si sono infatti sottoposti oggi agli esami strumentali di rito e per entrambi è stata evidenziata una lesione.Già a fine primo tempo, infatti,aveva sentito tirare dietro alla coscia destra rimanendo però in campo e arrivando anche a segnare il gol del momentaneo 2-0. Al suo posto durante l'intervallo Thiago Motta ha inserito il giovane Savona. Per quanto riguarda il centrocampista francese figlio di Lilian il cambio è arrivato al minuto 67' e anche lui per un problema muscolare alla coscia.

Sia per Khephren Thuram che per Timothy Weah i test medici hanno evidenziato lo stesso tipo di infortunio ovvero una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia, sinistra per il francese e destra per l'americano.Per entrambi i calciatori, essendo molto simile l'entità dell'infortunio, ci saranno nuovi controlli clinico-strumentali fra 10 giorni che saranno quindi l'entità minima dei giorni di stop. Solitamente per questo genere di stop servono circa 14/20 giorni per rientrare al 100% a disposizione e, di conseguenza, è probabile un rientro dopo la sosta.