Juventus, Miretti verso il Genoa

AFP via Getty Images

sarà reintegrato nella rosa a disposizione di Thiago Motta e da domani tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo togliendosi di fatto dal mercato. Il motivo non è tecnico/tattico, o meglio non lo è esclusivamente perché in casa Juventus altre decisioni sono state prese e verranno prese in queste ore con un unico obiettivo: dare al nuovo allenatore un organico quanto più completo possibile.E fra i giocatori che oggi più che mai sembrano lontani dal club bianconero c'è infatti un altro centrocampista, meno impattante a livello economico dell'americano, che è a un passo dal dire addio in prestito. Si tratta di, centrocampista classe 2003 cresciuto nelle giovanili bianconere e che è a un passo dal trasferimento al Genoa.

La sua uscita, numericamente, lascerebbe Thiago Motta scoperto senza l'acquisto di un altro centrocampista come potrebbe essere il tanto sognato Koopmeiners e allora nel frattempo McKennie coprirà l'eventuale buco creato da Miretti.