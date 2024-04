Juventus, niente Felipe Anderson e ora? Le alternative di Giuntoli

Emanuele Tramacere

un' ora fa

Felipe Anderson ha fatto la sua scelta. No al rinnovo con la Lazio, ma anche no all'offerta della Juventus per sposare, quasi a sorpresa e lasciando anche un po' delusi i dirigenti, il progetto del Palmeiras che lo riporterà a giocare in Brasile. Cristiano Giuntoli aveva strappato il sì del giocatore che però all'ultimo ha cambiato idea e ora il club bianconero si trova a dover tornare con forza sul mercato alla ricerca di un colpo dalle caratteristiche e, possibilmente, impatto economico simili a quelle che avrebbe avuto il brasiliano.





ZACCAGNI - Missione difficile, ma non impossibile e che vede già diversi profili attenzionati in questi mesi di lavoro. Il profilo che più piace resta quello di Mattia Zaccagni, anche lui di casa Lazio e anche lui con una situazione contrattuale complicata con Lotito. Il patron biancoceleste aveva promesso all'esterno ex-Verona un prolungamento con adeguamento già un anno fa, ma da allora nessun contatto è andato in scena e con un contratto in scadenza 30 giugno 2025 anche l'agente del giocatore (che con Giuntoli ha un rapporto decennale) stava spingendo per l'addio. L'addio di Felipe Anderson ha però spinto il patron biancoceleste a rilanciare per il rinnovo e in queste ore è vicinissimo l'accordo che lo toglierebbe dal mercato.



LE ALTERNATIVE - Se Zaccagni può essere la priorità, non vanno scartate altre piste che Giuntoli e coloro che saranno i suoi nuovi collaboratori al posto di Manna stanno seguendo. Mason Greenwood oggi in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United ha una situazione contrattuale simile a quella di Zaccagni. In scadenza a fine stagione ci sono invece due vecchi pupilli come Erik Lamela, storico ex-Roma e Tottenham e oggi al Siviglia e Nicolas Pepé, che Giuntoli voleva al Napoli prima dell'approdo all'Arsenal e che oggi è in scadenza col Trabzonspor. Per tutti e tre ci sarà da gionare soprattutto sull'ingaggio, più alto degli standard che il club si era prefissato per l'affare Felipe Anderson. Più alla portata, ma per cui si dovrà trattare sia col Lille che con il giocatore è Edon Zhegrova, classe 1999 del Lille.