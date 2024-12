ANSA

Scanavino: "La Juventus ha tante sfide, quella della sostenibilità ci sta a cuore"

Paolo D'Angelo

20 minuti fa



L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino ha parlato a margine dell'evento ESG Day. Di seguito le sue dichiarazioni:



"La cosa bella e importante è che si sia instaurato un clima di condivisione e scambio per noi molto importante e virtuoso nel portare avanti la responsabilità sociale e la sostenibilità che ci sta a cuore. Juventus ha molte sfide, non solo in campo ma anche fuori dal campo e questa è una delle più importanti. Vogliamo mettere il nostro marchio a disposizione per rendere più visibile e per stimolare in modo importante il mondo sul tema della responsabilità sociale".