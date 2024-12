Juventus: chi è Kostoulas, il bimbo d'oro del calcio greco. Si è già mossa mezza Europa

AFP via Getty Images

Chiaro, chiarissimo che la priorità per il mercato di gennaio dellaè prendere uno se non due difensori. Tuttavia, anche in caso di recupero di Milik, l'attacco bianconero avrà presto bisogno di nuova linfa, e un profilo giovane e in rampa di lancio potrebbe essere l'ideale tra gennaio e giugno. In questo senso, il Daily Mail fa il nome diin un quadro di mercato che coinvolge, oltre alla Juve, anche, tutte (tranne i bavaresi) a visionarlo durante la gara di Europa League contro il Twente.

Una concorrenza abbastanza folta, che però si spiega con le prodezze della puntatra la scorsa stagione e quella attuale, con la, ultimo dei quali quello che è valso il momentaneo vantaggio nell'1-1 contro il Kallithea nell'ultima di campionato. Numeri che acquisiscono valore se si pensa che l'Olympiacos è dove milita ancora quell'El Kaabi che ha dominato la piccola Europa nel 2023/24.Ma tracciamone un po' il profilo: Charalampos Kostoulas è un attaccante, è figlio d'arte (il padre Athanasios era un difensore con più di 300 presenze in carriera in prima divisione greca) e ha un fratello maggiore, Konstantinos, che gioca anche lui come difensore nella Under 23 del Rio Ave in Portogallo.Ha solo 17 anni, compiuti il 30 maggio, ossia il giorno dopo la grande gioia per la vittoria dell'Olympiacos in Conference League contro la Fiorentina ad Atene: sarà importante mettergli davanti un progetto allettante e una prospettiva di arrivo in prima squadra in tempi brevissimi, visto che in biancorosso è già impiegato con continuità coi grandi.

La valutazione dei greci, dove si è trasferito in estate anche il difensore italiano Lorenzo Pirola, non sarà bassa, e deve essere ancora comunicata:In Grecia ne parlano come di un professionista già scafato, in grado di giocare da prima punta, da secondo attaccante e all'occorrenza anche da esterno alto.