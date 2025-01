Juventus, si attende la proposta del Manchester City per Cambiaso: come può cambiare il finale di mercato

Colpi mirati a basso esborso economico, complice l'assenza di budget per muoversi su profili più costosi., capace in questa finestra di mercato di gennaio di aggiungere al suo organico l'esterno destro classe 2003per l'attacco eper la difesa, è intervenuta per colmare alcuni dei vuoti creati dalla sequenza di infortuni della prima metà di stagione e dall'impossibilità ad agosto di operare in tutte le direzioni che avrebbe voluto perseguire.– acquistato a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro –, cercando di impattare il meno possibile sulle case e sul bilancio. Una circostanza in parte dovuta alla volontà di riservarsi i grandi investimenti la prossima estate, in parte Con la situazione di Dusan Vlahovic destinata a rimanere in sospeso fino all'ultimo giorno di mercato ma di difficile risoluzione in una sessione di trasferimenti da sempre particolarmente complicata,, impegnato nel definire i tre acquisti di Khusanov, Vitor Reis e Marmoush per circa 150 milioni di euro complessivi,, a fronte della richiesta choc da 80 della società bianconera. Le parti si sono ripromesse di aggiornarsi e di discutere di questa possibilità nei prossimi giorni, un'eventualità che potrebbe regalare una nuova svolta al mercato di gennaio di Giuntoli.della rosa di Thiago Motta. La priorità rimane quella didel Feyenoord. Un obiettivo da 35-40 milioni di euro, sul quale il club olandese ha abbassato con convinzione la saracinesca da subito rimandando ogni tipo di discorso all'estate che verrà. Argomentazioni forti e convinte, che però potrebbero vacillare a fronte di una proposta irrinunciabile. Defilata, molto più defilata la candidatura del milanistache, per scarso entusiasmo del giocatore inglese a lasciare Milano e per valutazione (non meno di 30 milioni) non scalda più la Juventus particolarmente.