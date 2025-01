Juventus su Renato Veiga, Giuntoli vuole due nuovi difensori: gli altri nomi

BELGA MAG/AFP via Getty Images

, per sopperire all'infortunio di Bremer e all'imminente partenza dell'altro brasiliano Danilo (ormai pronto a rescindere il contratto per poi accasarsi al Napoli), senza dimenticare la trattativa per Cambiaso al Manchester City.Benfica e Feyenoord non mollanoe David, Ronalde Fikayosembrano preferire rimanere a Barcellona e Milan. Così Cristiano Lloyd Kelly del Newcastle (LEGGI QUI) , all'austriaco Kevin Danso del Lens (LEGGI QUI) e a

Quest'ultimo èscuola Sporting Lisbona, il portoghese è sotto contratto fino a giugno 2031 col club inglese, dove finora ha collezionato 18 presenze stagionali con 2 gol, un assist e 4 cartellini gialli per un totale di 1166 minuti giocati in questa stagione. Seguito in passato pure dal Milan, è in grado di ricoprireUna duttilità che potrebbe fare comodo all'allenatore bianconero Thiago Motta.

Tra le altre alternative sul mercato italiano(classe 2003), il danese Thomas(classe 2002) e il georgiano Saba(classe 2004), già nel mirino del Milan.