Juventus, ufficiale la cessione di Nicolussi Caviglia al Venezia: il comunicato e tutti i dettagli

Redazione CM

21 minuti fa



Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Venezia. La Juventus ha annunciato la cessione del centrocampista ex Perugia e Salernitana. Il classe 2000 aveva collezionato 10 presenze con Allegri, tra cui la finale di Coppa Italia dove aveva sostituito lo squalificato Locatelli.



IL COMUNICATO - “I percorsi di Hans Nicolussi Caviglia e della Juventus si dividono dopo una vita passata assieme: il calciatore classe 2000 si trasferisce al Venezia a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a titolo definitivo”.



I DETTAGLI - Hans Nicolussi Caviglia ha firmato il contratto che lo legherà al club lagunare, neo-promosso in Serie A. Juventus e Venezia hanno raggiunto l’accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 4 milioni e mezzo di euro a entrare nelle casse bianconere. La Vecchia Signora avrà anche una percentuale sulla sua futura rivendita.