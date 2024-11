Juventus, visite al JMedical per Savona

AFP via Getty Images

L'emergenza in casanon accenna a placarsi e anche dopo lo 0-0 contro l'Aston Villa la preoccupazione per il problema infortuni si amplia con un nuovo elemento. Nel corso della gara valida per il quinto turno di Champions League e per cui Thiago Motta si era presentato al Villa Park con solo 14 giocatori di movimento a disposizione, si è infatti fermato per unanche il terzinoL'esterno italiano, autentica sorpresa da inizio anno quando l'allenatore italo-brasiliano lo ha letteralmente lanciato promuovendolo dalla Juventus Next Gen,dietro alla coscia e dopo essersi accasciato a terra chiedendo l'immediato intervento dei medici. Thiago Motta ha scelto di sostituirlo con Danilo anche se le sensazioni iniali sono sembrate meno negative del previsto.

Oggi Savona si è presentato al JMedical presso il centro sportivo della Continassa a Torino pere capire se e quanto dovrà eventualmente fermarsi.