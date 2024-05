Juventus, Zazzaroni: "Non invidio chi dovrà mandare via Allegri"

13 minuti fa



A celebrare la vittoria della Coppa Italia della Juve di Allegri è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che, tornando su quanto avvenuto nella finale contro l'Atalanta, scrive: “E adesso Max può andare. Ha portato a casa tutto quello che doveva e poteva. Anche il fegato spappolato. Le critiche, le offese, le tensioni e i dissensi sono finiti tutti dentro la Coppa Italia, la sua quinta coppa Italia: la Juve l’ha vinta giocando la partita che più le somiglia da quando la qualità si è abbassata notevolmente, ma la volontà e il senso di squadra prevalgono. E adesso per far dimenticare Allegri bisognerà far meglio di Allegri che non è più attualità, ma storia. E non invidio chi dovrà assumersi la responsabilità di mandarlo via. Il conto dei titoli in bianconero è presto fatto: 5 scudetti, 5 coppe Italia e due Supercoppe Italiane in otto anni”.