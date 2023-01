Tornato ieri a Firenze per riprendere gli allenamenti con la Fiorentina, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat continua a restare un oggetto del desiderio di molti club europei. Nelle ultime settimane oltre a Tottenham e Paris Saint Germain, club del connazionale Hakimi, per molti uno dei club più interessati al giocatore è il Liverpool di Jurgen Kloop, con il tecnico teutonico che secondo quanto riportato dai media inglesi sarebbe rimasto rapito dalle doti fisiche e calcistiche mostrate dal numero 34 gigliato al Mondiale.



I Reds hanno da poco chiuso l’oneroso ingaggio di Cody Gakpo, indubbiamente uno dei protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar, ma le voci intorno alla squadra inglese vanno oltre l’ala olandese. E questo ha mandato su tutte le furie lo stesso Kloop che quest’oggi in conferenza stampa ha risposto seccato alle domande sul mercato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:



“Abbiamo appena ingaggiato un giocatore eccezionale come Gakpo e voi pensate già al prossimo acquisto, come se non avessimo una squadra. Questo non lo capisco, il calcio non è Monopoly. Bisogna lavorare con i ragazzi che si ha in rosa”