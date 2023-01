L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic vuole portare a Genova giocatori di suo gradimento, pronti e desiderosi di mettersi in mostra per inseguire la salvezza. Per questo motivo da Corte Lambruschini guardano anche agli esuberi di alcune società, e gli occhi blucerchiati adesso si sarebbero posati su Aleksa Terzic, laterale mancino di proprietà della Fiorentina.



Italiano aveva promesso a Terzic un maggiore minutaggio, minutaggio che però ad oggi non ha potuto garantire all'esterno, e in soccorso all'allenatore potrebbe venire il mercato. Il terzino serbo piace molto a Stankovic, il problema è che la Samp a sinistra è già coperta d Murru e Augello. Per arrivare a Terzic, il Doria dovrebbe prima cedere uno dei due giocatori. Su di lui peraltro, scrive Tuttosport, si sarebbero mosse anche Bologna e Lecce.