Koné unica luce della Francia: è pronto a prendersi la Roma, come cambia il centrocampo con lui

Manupuò essere la rivelazione della stagione giallorossa. Lalo ha preso l’ultimo giorno di mercato dopo una trattativa di qualche settimana.è stato abile ache per diversi giorni è stato in vantaggio per il calciatore. I giallorossi sono riusciti a chiudere l’operazione inVenerdì contro l’Italia ha debuttato con ladopo l’argento olimpico conquistato questa estate. In una serata difficile per i Bleus è riuscito comunque a fare bene. Ha giocato. Inoltre, ha negato la gioia del gol acon un bellissimo intervento e sfiorato lui la rete. Domenica contro ilsi candida per un posto da

– Manufino ad oggi ha giocato solamente a Torino contro la Juventus. Inha dato un assaggio delle sue qualità.in mezzo al campo sono le sue principali caratteristiche ed è tutto ciò che voleva Daniele. Con il suo inserimento nell’11 titolare (nel 4-3-3),giocherebbe davanti alla difesa efinirebbe in panchina. Leandro non è ancora al top della condizione e potrebbe rimanere fuori anche a Genova. A Marassi rischia di alzare bandiera bianca ancheper un lieve problema muscolare. In caso di ritorno alla difesa a tre, Koné giocherebbe a centrocampo insieme ad uno tra. Mentre il numero 7 giallorosso avanzerebbe sulla trequarti nel 3-4-2-1 che ha in mente di disegnare Daniele De Rossi. Lui è carico e non vede l’ora di aiutare la Roma: “Si tratta di un punto didella mia carriera che aspettavo da tanto tempo. Giocare nella Roma mi permette di avere tante ambizioni”, aveva detto.