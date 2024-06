Kostic, Europei già finiti: lesione ai legamenti del ginocchio, problema anche per la Juventus

Getty Images

L'infortunio subito danel corso della gara persa 1-0 dalla suacontro, e match inaugurale del girone D degli Europei di Germania 2024, si è rivelato fin da subito serio con l'esterno della Juventus chenel corso del primo tempo della gara, ma oggi i test cliniciSebbene in un primo momento si pensava il problema potesse essere soltanto di natura muscolare,

Solitamente questo genere di infortuni prevede non meno di 3-4 settimane per essere sistemato e, in base alla gravità della lesione legamentosa i tempi si possono anche allungare. Sicuramente per lui l'Europeo 2024 si può già considerare concluso e il problema si trasmette anche in casa Juventus che, per Kostic stava comunque ascoltando offerte dal mercato. Un ko che non ci voleva e che cambia i piani del giocatore e della società.