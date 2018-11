"Vorrei essere come Ancelotti come uomo, prima di essere un grande allenatore, è una persona perbene". Così Kalidou Koulibaly dopo il pari del Napoli contro il PSG: "E' umile. All'allenamento c'erano i giovani della Primavera e lui li salutava prima di cominciare, per me è una sorpresa incredibile. Quando vedo questo penso che ci sono ancora persone perbene nel mondo. Spero che quando sarò più vecchio sarò saggio quanto lui".