L’Inter ha fissato le due priorità di mercato e congelato la pista Malcom per le richieste del Bordeaux, che finora non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Piero Ausilio non ha alcuna fretta in merito, prima penserà al terzino destro e al centrocampista, poi sarà il momento di intavolare nuovamente i discorsi con il club francese, si capirà se il tempo sarà strategico alleato dei nerazzurri o se il trascorrere dei giorni potrebbe favorire l’insorgere di imprevedibili incognite.



L'ACCORDO CON MALCOM - Ciò che è sicuro è che Ausilio è stato molto chiaro con l’entourage del calciatore che ha l’Inter come sua priorità. Il direttore sportivo nerazzurro ha trovato da tempo l’accordo con Malcom ma non intende assecondare le richieste del Bordeaux, anche per esigenze di fair play finanziario e lista Champions da compilare. L’Inter e Malcom sono certi che questo braccio di ferro possa ammorbidirsi e che presto i francesi potrebbero compiere un passo verso quelle che sono le richieste e i desideri dell’attaccante brasiliano, che da tempo ha messo Milano nel proprio obiettivo.



IN ATTESA DELL'INTER - renderlo ulteriormente noto è l’agente del calciatore, Fernando Garcia, che rispondendo a un tifoso sui social non ha perso occasione per certificare quanto l’Inter sia nei pensieri del suo assistito. A un fotomontaggio di Malcom con la maglia dell’Inter, Garcia ha commentato: “Stiamo aspettando l’Inter”, una replica che non lascia troppo spazio all’immaginazione e che lascia una porta ampiamente aperta alla speranza dei tanti tifosi nerazzurri.