Un imperatore ottomano alsta trascinando il club bretone alla caccia del Psg in Ligue 1 e al primato nel girone di Europa League del Milan. Proprio contro il club rossonero è stata protagonista di una tripletta d'autore a San Siro, alimentando tante indiscrezioni su un possibile futuro nel campionato italiano."Questo è solo l'inizio. Siamo solo all'inizio e sono convinto che Yusuf crescerà sempre di più. Dopo questo lungo cammino vedremo dove saremo"."Non abbiamo mai avuto contatti diretti con il Milan prima del trasferimento di Yusuf dal Trabzonspor al Lille. La Lazio si era interessata concretamente al ragazzo"."Molti agenti a livello internazionale mi hanno chiamato dopo la partita contro Milan. Yusuf è stato fantastico e ha fatto una grande tripletta. Non abbiamo avuto contatti diretti con il Milan. Quindi se il Milan è interessato Yusuf dovrebbe chiamare direttamente il Lille, non noi"."La Lazio era molto interessata, ne abbiamo parlato molto. A Tare piace davvero tanto Yusuf. Ma poi Milinkovic rimase in biancoceleste e la trattativa saltò".