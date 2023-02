L'Arsenal è pronto a fare spesa in Italia. I Gunners, secondo Teamtalk in Inghilterra hanno messo gli occhi su Rafael Leao del Milan, considerato obiettivo primario e su due centrocampisti centrali, Sergej Milinkovic Savic della Lazio, che con il portoghese condivide uno status contrattuale in scadenza 2024, e Manuel Locatelli della Juventus considerato perfetto per il gioco di Arteta.