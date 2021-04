Il prossimo mercato vedrà una rivoluzione nella rosa dell’, conche cercherà di comprare giocatori funzionali alla sua idea di calcio, primo su tutti, e vendere gli. Per fare ciò, però, i Gunners devono fare cassa e, oltre ai soliti noti , a partire potrebbe essere proprio una delle stelle del presente e del futuro della squadra,Secondo il Mirror, il diciannovenne inglese non è sul mercato ma è considerato sacrificabile in caso di necessità e, se l’Arsenal dovesse mancare l’accesso alle, la possibilità di una sua partenza diventerebbe ancora più concreta.