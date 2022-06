Calciomercato.com torna live su Twitch e Youtube oggi a partire dalle ore 19.30 per affrontare i temi più caldi del momento. Il direttore Gianni Visnadi e i nostri inviati vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e commentare insieme le ultime notizie di mercato, giunto ai blocchi di partenza.







Dal punto in casa Milan, partendo dalla situazione dirigenziale, alle mosse di Inter e Juve. E poi il mercato del Monza, scatenato nell'allestimento della prima rosa da Serie A e gli intrecci tra Lazio e Atalanta. Non mancherà ovviamente un punto in casa Roma e uno spazio per le domande a cui risponderemo dalla nostra redazione.



Questo e molto altro nella puntata di oggi: dite la vostra nei commenti!