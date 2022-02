(dati Infogol) p. In assenza di un vero e proprio riferimento come attaccante centrale - la piena efficenza fisica e la continuità di rendimento hanno baciato Giroud solamente nelle ultime settimane, Ibrahimovic e Rebic sono stati spesso frenati dagli infortuni - il calciatore portogheseRispetto alle sue prime due stagioni in rossonero, Leao ha migliorato moltissime statistiche, considerando che mancano ancora 13 partite alla conclusione di quella in essere.in relazione al medesimo punto della passata annata l'ex talento di Sporting Lisbona e Lille(con la chiara possibilità di migliorarsi ulteriormente) e il pezzo forte del reperetorio - il dribbling - è stato "esasperato", con ben 58 tentativi riusciti rispetto ai 33 dell'ultimo campionato. Ma c'è un aspetto che evidenzia probabilmente meglio di altri: per quanto il paragone sia tra una stagione non ancora completata, questa, e una intera - quella passata -Il numero 17 punta con più decisione alla porta, ma le sue cifre non sono ancora sufficientemente alte per un calciatore di livello internazionale: la statistica degli expected goals è passata da 5.64 a 4.91 e anche il rapporto tra le conclusioni tentate e quelle finite nello specchio di porta, per quanto passibile di miglioramento, è indicativo: 20 su 43 nella stagione 2020/2021, ai 22 su 56 di quest'anno.- Dietro a certi dati si cela però, ma anche una progressione importante dei contrasti vinti, 110 alla 25esima giornata contro i 116 totali dell'ultima annata. Nel commentare la recentissima vittoria sulla Sampdoria, arrivata grazie alla decima prodezza stagionale del portoghese,Dettagli che fanno la differenza tra un giocatore forte e un fuoriclasse, quello che il Milan spera di costruirsi in casa dopo averci creduto ciecamente e averlo protetto nel suo percorso di crescita. E pronto a blindarlo anche per il futuro con un contratto da top.