Carlos Biliardo ha scoperto qualche giorno fa della morte di Maradona. Ora lo sa anche lui. Al ct dell'Argentina campione del Mondo 1986 avevano preferito non dare la triste notizia perché affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa alla quale i medici hanno preferito non aggiungergli il trauma della morte di Diego per non rischiareil peggio. Ora però Biliardo ha scoperto della scomparsa del Pobe de Oro, guardando un documentario sulla vita di Maradona.