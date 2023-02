Vi ricordate dell'ex patron e presidente dell'Inter, Erick Thohir? Comprò il club nerazzurro da Massimo Moratti salvo poi rivenderlo a Suning qualche anno dopo. Da allora si è allontanato dal mondo del calcio, ma quel capitolo della sua vita si sta per riaprire perché è stato ufficialmente eletto come presidente della Federcalcio Indonesiana.



A maggio l’Indonesia ospiterà i Mondiali Under 20 e sarà proprio l'ex numero 1 dell'Inter a guidare la federazione. “Sulla base del conteggio dei voti - si legge nella nota della federazione indonesiana - il presidente generale del per il periodo 2023-2027 sarà Erick Thohir”.