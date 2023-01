Archiviato il Mondiale e la lunga sosta invernale, la Serie A parte subito forte per Inter e Napoli, protagoniste del big match della sedicesima giornata. I partenopei, ancora imbattuti in campionato, arrivano a Milano senza i favori del pronostico: i betting analyst vedono infatti avanti i nerazzurri per i tre punti, fissati a 2,37, contro il «2» a 3,03. Poco più alta la quota del pari, che si attesta a 3,48. Al Meazza è attesa una sfida da Over, avanti a 1,69, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,17 la posta. In pole anche il Goal, proposto a 1,57, contro il No Goal alto a 2,37. Dopo appena quindici giornate, Nicolò Barella ha già messo la firma su cinque reti, arrivando a un passo dal suo record della stagione 2017/2018, quando con il Cagliari si fermò a quota sei. Un gol permetterebbe al centrocampista sardo di eguagliare il primato prima del giro di boa, con almeno una ventina di partite per superarsi e prendere il largo: la marcatura nella sfida con il Napoli è vista a 6,25. Dall'altra parte Victor Osimhen cerca altre reti per mantenere il comando della classifica cannonieri: per lui un sigillo si gioca a 2,75. Non è ancora certo di un posto da titolare Lautaro Martinez, laureatosi poche settimane fa campione del mondo: un gol per l'argentino vale 2,80, mentre per il suo compagno di squadra Romelu Lukaku si gioca a 2,60.