L’Inter soffre le pene dell’inferno contro un Napoli in dieci, ma vince e si mette a un solo punto dal Milan capolista; Lukaku viene annullato da Koulibaly, ma mette dentro il rigore decisivo. Segnali che spingono oggi i bookmaker a disegnare quote a marcate tinte nerazzurre. Lo scudetto dell’Inter adesso viaggia a quota 2,45, la più bassa dall’inizio della stagione. Si allarga quindi il solco che la separa dalla Juve, sorpassata nel pronostico già da qualche settimana: i bianconeri, che hanno tre punti di meno in classifica, sono dati a 3,20. Quanto al Milan, la fiducia dei bookmaker latita un po’, vista la quota di 5,50. Regge il Napoli a quota 6,00, malgrado la disavventura di ieri. Tra i cannonieri, si registra un ribaltone in testa: per la prima volta Lukaku, dato a 2,20, sorpassa sia Cristiano Ronaldo (3,75) che Ibrahimovic (5,00). I tre sono in testa ex aequo a 10 reti, ma evidentemente il centravanti nerazzurro gode in questo momento di un “outlook” migliore rispetto ai due mostri sacri Ibra e CR7