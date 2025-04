La clausola di Kean spaventa la Fiorentina: la Viola corre ai ripari con tre mosse

A inizio anno sembrava una cifra spropositata.Si tratta del valore dellapresente nel contratto dell'attaccante ex Juve e permetterebbe a chiunque dovesse trovare un accordo con lui di non coinvolgere la Fiorentina nella trattativa. Una clausola che oggi tiene in apprensione Firenze per quello che potrebbe essere il futuro del centravanti astigiano. Tuttavia,

- Secondo quanto scrive questa mattina la Nazione, la Fiorentina sta pensando di mischiare le carte in tavola. L'obiettivo è quello diPer fare questo il club potrebbe decidere didel ragazzo e contestualmenteche oggi si aggira intorno aiLa presenza di Rocco Commisso in questi giorni in città, si legge, potrebbe fungere da catalizzatore in tal senso.- Al momento Moise Kean non ha mai dato segnali di voler lasciare Firenze. Tutt'altro, lo stesso ragazzo si è detto concentrato al 100% nella sua avventura in viola e suo fratello Giovanni ha dichiarato pochi giorni fache lo ha fatto tornare a sorridere. E' chiaro che sirene come quelle dellae delsiano difficili da ignorare, ma c'è unche potrebbe spingere Kean a scegliere di nuovo la Fiorentina: in nessun'altra squadra sarebbe centrale come in quella viola. D'altro canto, la società dovrà esser brava ad accompagnare le immense ambizioni sportive di questo ragazzone. Ed è per questo che per capire meglio il futuro di Kean servirà attendere la fine della stagione. Quando la Fiorentina capirà se avrà disputato un anno dao se resterà, con in mezzo le ipotesi