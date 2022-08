Da uomo a sorpresa della passata stagione a grimaldello per la fase finale di una finestra di mercato che porterà in dote l'ennesimo rinforzo per la Roma di José Mourinho. Felix Afena-Gyan è stato indiscutibilmente una delle rivelazioni della formazione giallorossa nella prima annata targata dallo Special One, con ben 22 gettoni collezionati tra campionato e coppe e la doppietta decisiva contro il Genoa ad impreziosire la prima tappa di apprenditato del talento classe 2003. Che nelle scorse settimane ha attirato l'interesse di diverse formazioni di Serie A disposte ad investire su di lui e a concedergli un maggiore minutaggio: dopo Sassuolo e Salernitana, la neopromossa Cremonese si è inserita con prepotenza mettendo sul piatto una proposta da 7 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.



SI SBLOCCA BELOTTI - Una trattativa che procede e che potrebbe giungere presto alla fumata bianca, consentendo al general manager di Tiago Pinto di sbloccare una volta per tutte l'ingaggio a parametro zero di Andrea Belotti, obiettivo designato nel ruolo di vice Abraham. L'ex capitano del Torino, svincolato da inizio luglio, ha deciso di temporeggiare di fronte al corteggiamento di Nizza e Galatasaray ed è pronto a sposare la causa giallorossa, firmando un contratto da 2,8 milioni a stagione. L'altrettanto probabile partenza di Kluivert in direzione Fulham darà un ulteriore impulso al mercato in uscito della Roma, che prima del prossimo 1° settembre confida di trovare una sistemazione anche ai vari Calafiori, Coric, Diawara e Shomurodov, per citare le situazioni più calde.