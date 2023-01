della Corte federale che ha inflitto 15 punti di penalizzazione in classifica alla squadra di Allegri, il club bianconero studia le carteche presenterà la società contro la legittimità della sentenza.- Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nodo è legato all'lo scorso aprile: allora ai bianconeri erano stati contestati l'articolo 6 (comma 1 e 2 sulla responsabilità diretta e oggettiva del club sull'operato dei propri rappresentanti e dirigenti) e l'articolo 31 (comma 1 sugli illeciti amministrativi come le plusvalenze, sanzionati con ammenda con diffida perché si parla di violazioni che non incidono sull'iscrizione al campionato trattate nel comma 2).- Parallelamente procede l'altro fronte: quello degli accordi per posticipare i pagamenti di alcune mensilità nel 2020 e nel 2021, risparmiati per il bilancio in chiusura ma poi spalmati su quelli successivi. Una violazione chesolo per quanto riguarda la seconda manovra. LeIl Codice di giustizia sportiva punisce con "i tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali". Invece, sempre secondo La Repubblica,. Il club bergamasco rischia anche per gli "obblighi non federali" firmati dal presidente