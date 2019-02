Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la Juventus non vuole più riavere in rosa Gonzalo Higuain. Il riscatto o la permanenza al Chelsea potrebbe essere complicata dal blocco del mercato imposto dalla FIFA, ma il club bianconero, anche in caso di mancato riscatto, non farà tornare a Torino l'attaccante argentino trovando con lui un accordo per una cessione a una terza squadra.