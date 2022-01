IL TABELLINO

E' la Juventus ad avere l'XI Factor giusto per continuare a pensare (con fatica, certo) alla Grande Europa.all'undicesima partita in casa.Vantaggio della Roma (tornata a giocare a 4 dietro, con l'esordio a destra di Maitland Niles) grazie ad(comodo colpo di testa su azione di calcio d'angolo) e pareggio di, lasciato colpevolmente libero di calciare un sinistro chirurgico dal limite dell'area. Nuovo vantaggio giallorosso con, in avvio di ripresa (tiro dal limite con vistosa deviazione di De Sciglio), terza rete della Roma con(punizione gioiello sotto al “sette”) poi la rete di testa disu assist di Morata. A seguire Roma incredibilmente fuori dalla partita, Juve rinfrancata e nuovo pareggio bianconero firmato da. Quindi rete del sorpasso di. Tre gol nel giro di sette minuti, per la Juventus. Prima della fine,(doppio giallo), con parata di Szczesny sotto la Sud.Black out incredibile della Roma dopo un'ora abbondante di gioco, di buon gioco, e tre punti verso Torino. La gara dell'Olimpico conferma il trend stagionale della squadra di(due soli ics in 21 turni di campionato, entrambi in casa contro Napoli e Sampdoria); la Juventus, che prima della sfida dell'Olimpico aveva cominciato a subire poco (6 volte porta inviolata nelle ultime 8 gare),. Un po' di numeri: Juve 38 punti, Roma 32. Atalanta quarta, a quota 41 ma con una gara in meno. Sta di fatto, che sia dalla Roma sia dalla Juventus ci si aspettava di più., anche/soprattutto alla luce dell'addio di Cristiano Ronaldo che si è portato in Inghilterra il suo pacchetto di gol. A livello di gruppo, quello della Juve appare (lo è, a dire il vero) migliore per qualità e quantità e quindi teoricamente più affidabile, ma i problemi (di ogni tipo) con i quali ha dovuto convivere Mourinho non sono mancati neppure a Torino., ma la costruzione di una squadra meno episodica, più concreta è, nonostante le 21 giornate di campionato già alle spalle, ancora quasi alla fase iniziale sia (tanto di più) a Trigoria sia (un po' meno, forse) alla Continassa:Entrambi i club stanno cercando di sfruttare la sessione invernale di mercato per ricostruire le rose, il compito – per mille motivi – non è semplice ma sia Roma che Juve non possono restare a guardare.e tutto ciò conferma che entrambe le squadre non sono (ancora) definite. E, anche per questo, in ritardo. La partita dell'Olimpico, con il suo bizzarro andamento, lo sta platealmente a confermare. Ma la Roma, fragilissima psicologicamente, deve mangiarsi le mani per la mancata vittoria, dato che al 70' stava sul 3-1, e per il calcio di rigore fallito da Pellegrini per evitare almeno una sconfitta pesantissima. E una posizione in classifica mediocre.Reti: 11' Abraham, 18' Dybala, 48' Mkhitaryan, 52' Pellegrini, 70' Locatelli, 72' Kulusevski, 75' De SciglioAmmonizioni: Cuadrado (J), Veretout (R), Ibanez (R), 51' e 81' De Ligt (J), Locatelli (J), Cristante (R)Espulsioni: De Ligt (J)ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini (88' Mayoral), Veretout (78' Perez), Mkhitaryan, Viña; Felix (71' Shomurodov), Abraham.All.: Mourinho.JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur (64' Arthur); Dybala (82' Chiellini), Kean (64' Morata), Chiesa (32' Kulusevski). All.: Allegri (in panchina Landucci).Arbitro: Massa.