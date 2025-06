Laha ufficialmente iniziato alla spedizione americana per ilpartendo alla volta degli. Sul volo diretto in West Virginia erano presenti anche, amministratore delegato, e, recentemente nominato director of football strategy. Una decisione, quella di seguire la squadra, che riflette la volontà di garantire coesione e appoggio in vista dell’importante appuntamento internazionale.A Torino, intanto,. Il nuovo direttore generale, operativo da appena undici giorni, ha già preso decisioni strategiche, tra cui la conferma dialla guida tecnica e l’avvio della riorganizzazione interna della dirigenza bianconera. Tra i compiti più urgenti che attendono Comolli figurano le. I colloqui con i candidati sono già iniziati, con l’obiettivo di completare il quadro dirigenziale prima della riapertura del calciomercato estivo, prevista per il primo luglio.Nonostante l’intenso programma di lavoro a Torino, Comolli raggiungerà la squadra negli Stati Uniti in vista dell’esordio nel torneo,. L'ex Tolosa non vuole, infatti, assolutamente mancare alla prima della squadra di Tudor al Mondiale per Club e sarà accanto alla squadra già in occasione del debutto.La trasferta americana segna così un momento di doppia costruzione per la Juventus: da un lato, dall’altro. Un progetto che punta a rilanciare la società bianconera sia in Italia che sul palcoscenico internazionale.