La Juventus non può fare a meno di Gatti: a che punto è il rinnovo di contratto

sotto il profilo della manovra e si mantiene nelle zone alte della classifica dopo i primi 4 turni. In attesa del ritorno in Champions League e dell'attesisimo esordio casalingo contro il PSV Eindhoven,che ha negato all'Empoli una clamorosa vittoria, è il manifesto della partita dell'ex giocatore del Frosinone e del suo attuale stato di grazia.Che in panchina ci sia Allegri o l'ex Bologna, poco cambia. Nella nuova retroguardia a quattro disegnata per questa stagione,, alla pari di Bremer. Cambiano gli interpreti sulle corsie esterne – ieri Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, nelle partite precedenti il giovane Savona era stato invece la grande novità – ma in mezzo al momento si tocca poco o nulla e si può spiegare probabilmente anche così: stagione 1965/66, ne 1983/84, nel 1986/87 e nel 2014/15.Dopo i 90' in Nazionale, nel successo per 2-1 contro Israele a dare continuità al colpaccio in Francia in Nations League, Gatti è tornato immediatamente decisivo con la maglia bianconera edel centrale difensivo classe '98, che attualmente è sotto contratto fino a giugno 2028 e percepisce un ingaggio di 1,3 milioni di euro. Col sempre più probabile prolungamento, è previsto pure un riconoscimento economico significativo per portare il suo stipendio a quota 2,5 milioni.