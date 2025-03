La Juventus torna a compattarsi: squadra in ritiro, faccia a faccia fra Thiago Motta e la squadra

La cocente eliminazione dalla Coppa Italia – durante i quarti di finale, in cui i bianconeri sono usciti ai rigori per mano dell’Empoli – ha minato la sicurezze della squadra di Thiago Motta e accentuato i segnali di una crisi che si era fatta sempre più viva dopo la pesante sconfitta di Eindhoven e l’uscita dalla Champions League. Eppure in campionato, la situazione può riservare importanti sorprese:. Serve, dunque, compattezza per una formazione che sta provando in tutti i modi a rialzare la testa e a uscire dalle difficoltà.

, dopo il ko casalingo di Coppa con l’Empoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,L’allenatore ex Bologna è convinto di avere a disposizione una squadra solida e unita e il confronto è servito per chiarire ogni potenziale dubbio rimasto in sospeso. Attraverso il dialogo e la sincera trasparenza, lo spogliatoio può rimanere coeso per centrare tutti assieme il traguardo 4° posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Uniti dall’interno, anche per sciogliere un po’ quelle tensioni che renderanno – lunedì sera – il clima dello Stadium infuocato: alcuni gruppi organizzati della tifoseria hanno annunciato una contestazione, visto il deludente (a loro giudizio) andamento della stagione bianconera sino a ora., come riporta La Stampa,, ma semplicemente una scelta legata all’organizzazione del club che ora, fuori da ogni altra competizione, avrà una settimana intera di lavoro per preparare ogni singolo impegno, in vista di un finale di annata che tutti desiderano terminare nel migliore dei modi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui