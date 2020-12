L'Inter sta parlando con il Cagliari per uno scambio tra Radja Nainggolan e Leonardo Pavoletti: il classe 1988 dei sardi non è un grande attaccante e solitamente non sarebbe nemmeno un attaccante da grande squadra. Il club nerazzurro in una situazione normale dovrebbe ambire a qualcosa in più, anche più sicuro dal punto di vista internazionale, ma in un mercato povero come quello di quest'anno Pavoletti ha le caratteristiche utili per Antonio Conte, ovvero muscoli e potenza. E' il centravanti che ricorda maggiormente Lukaku e può essere utile contro le squadre chiuse: potrebbe consentire l'utilizzo di tanti cross, dato che di testa è devastante. In un mercato particolare, sarebbe un acquisto da 7 in pagella e l'Inter avrebbe giovamento anche dalla partenza di Nainggolan, ormai fuori progetto.