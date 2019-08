L'arrivo di Romelu Lukaku ha dato una svolta al mercato dell'Inter e porta grandi benefici all'attacco nerazzurro, ma i toni enfatici intorno all'affare sembrano un po' eccessivi: il belga risolve solo un problema su tre.



Per Marotta ci sono altre due questioni da gestire: una più semplice, l'acquisto di Edin Dzeko, e una decisamente più complicata legata alla cessione di Mauro Icardi. Solo una volta che saranno risolti questi due nodi, allora le mosse di Marotta per l'attacco dell'Inter saranno trionfale, per ora il percorso è più che sufficiente ma non straordinario. Voto 6,5.