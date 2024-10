La Roma vuole Antonello dell'Inter come nuovo CEO: la situazione

Inter via Getty Images

. La formazione capitolina di Ivan Juric, attesa dall’importantissima e complessa sfida dello stadio Olimpico contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi, arriva da un pareggio in trasferta contro il Monza, ma, oltre ai problemi accusati in campo, deve necessariamente cercare di risolvere anche un nodo ancora in auge nel board societario:, scelta presa in seguito all’esonero di Daniele De Rossi.

. Tanti i nomi fatti per ricoprire quel ruolo, tra i quali ci sono anche Gandini, Montali, Boniek e Boban, com’è stato riportato in passato, oltre agli ad di Sassuolo (Carnevali) e Bologna (Fenucci), ma per la posizione della manager greca, i capitolini sembrano ora avere le idee chiare., secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport,Antonello è una figura che i Friedkin conoscono bene visto che dal 2021 è membro dell’Eca ed è molto vicino alla linea politica del presidente Nasser Al-Khelaifi, numero 1 del Psg, che i proprietari della Roma appoggiano sin dai primi giorni dell’acquisizione del club.Per questo motivo, di fronte alla chiamata della Roma che gli offrirebbe un ruolo di comando più ampio, potrebbe anche decidere di cambiare squadra e di affrontare una nuova avventura professionale in quel della Capitale.

