Ieri in giornata ha iniziato a circolare la voce di un interessamento della Sampdoria per Xavier Mbuyamba, difensore classe 2001 di proprietà del Volendam. Addirittura, le indiscrezioni raccontavano di un accordo già trovato tra il club blucerchiato e il calciatore, mentre sarebbe pronta un'offerta da 1,5 milioni al club. Il nome è abbastanza a sorpresa, e magari non troppo conosciuto dai non addetti ai lavori. Già ma chi è Mbuyamba?



Il centrale olandese, pur essendo ancora giovane, ha un passato di tutto rispetto: ex cantera del Barcellona - ha giocato nell'Under 19 dopo essersi messo in mostra in Olanda - si era trasferito nella squadra B del Chelsea nella stagione 2020/2021, con cui ha militato sino allo scorso anno. Fisico imponente (è quasi 2 metri) al Volendam ha giocato 28 partite, segnando 5 reti. La valutazione olandese è leggermente più alta, circa 2 milioni, ma la sensazione è non si tratti di una distanza incolmabile.