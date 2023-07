L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero oggi è atteso da un primo incontro in Tribunale a Genova per discutere il ricorso presentato contro i nuovi proprietari del club blucerchiato. l Viperetta ha parlato della questione all'interno del programma che conduce su Radio Unicusano: "Domani (oggi, ndr) non posso venire in radio, devo andare a Genova a espletare i miei diritti e a cercare qualcuno che me li riconosca. Quando tu abiti dentro ad una casa e all'improvviso arriva qualcuno che ti cambia la serratura, arrivi a casa e dici 'Che è successo?'. Io non ricatto nessuno, perché certi tifosi dicono che li ricatto. Io voglio una vita meravigliosa alla Sampdoria, ma vorrei che i miei creditori di Roma venissero pagati, sono uguali a quelli di Genova".