Lautaro entra, segna e manda l'Argentina ai quarti di finale di Copa America. Rinnovo Inter, attesa per l'annuncio

AFP via Getty Images

. I campioni del mondo in carica sono passati in vantaggio al minuto numero 88, grazie alla rete risolutrice di, ancora una volta decisivo da subentrato dopo aver già siglato il 2-0 – su assist di Messi - nella sfida inaugurale contro il Canada.Una partita disputatasi su ritmi compassati, con la Nazionale cilena abile a difendersi dagli attacchi di Messi (che al 36’ rischia di trovare l’ennesima perla della sua carriera, scheggiando il palo con una conclusione di sinistro da fuori area) e compagni, grazie a un solido 4-5-1 che incatena la fantasia della formazione di Scaloni.Cile che quasi sorprende l’Albiceleste nel quarto d’ora finale di gara con Echeverria che spaventa il Dibu Martinez, chiamato a compiere due veri e propri miracoli.al posto di Julian Alvarez. Al capitano nerazzurro basta una mezza palla all’88’ per diventare l’eroe della serata del Meadowlands Stadium:, infatti,

Il prolungamento di Lautaro con la società di Viale della Liberazione è ormai solo una formalità, dopo la lunga trattativa messa in atto dal suo agente Alejandro Camano.L’accordo ci sarà entro la fine di questo mese e, per finire, seguirà l’annuncio del club nerazzurro per mettere la parola fine sull’operazione rinnovo di Lautaro Martinez.