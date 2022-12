Allarme in casa Lazio per le condizioni di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha un ginocchio gonfio e ha saltato le sedute di allenamento sia martedì, sia ieri. Tutta colpa di una dura botta rimediata a settimana scorsa contro l'Almeria. Il numero 10 è in dubbio per la trasferta di Lecce il 4 gennaio alla ripresa del campionato.