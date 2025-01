Lazio, Basic a un passo dalla Cremonese: i dettagli dell'operazione

Getty Images

Tomaha le valigie pronte. Il centrocampista dellaè a un passo dal lasciare Formello in questa sessione di mercato per andare alla Cremonese, in Serie B. Accordo trovato con i lombardi per un prestito di sei mesi. Poi in estate, a un anno dalla scadenza del contratto del giocatore con i biancocelesti, si ridiscuterà il suo futuro. Nelle scorse settimane si era fatto avanti l'Hajduk Spalato, che già aveva fatto un tentativo in estate. Il club croato, dove Basic sarebbe andato volentieri, anche per riavvicinarsi a casa sua, avrebbe affondato il colpo solo se la Lazio avesse compartecipato al pagamento dello stipendio (di 1,7 milioni l'anno).

Il ds Fabiani è al lavoro adesso per sbrigare gli ultimi passaggi con il giocatore stesso.Non era in lista né per il campionato, né per l'Europa League. Baroni lo ha reinserito nelle ultime settimane solo per sostituire momentaneamente Vecino (che rientrerà a febbraio). In ogni caso, il centrocampista classe '96 non è stato mai impiegato dal tecnico biancoceleste. Alla Lazio dal 2021, l'ex Bordeaux non è mai riuscito a imporsi a Roma e a trovare continuità. L'anno scorso era finito in prestito alla Salernitana. I biancocelesti sperano possa rilanciarsi a Cremona per poi trovare una sistemazione definitiva a giugno.