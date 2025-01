Da, alla vigilia della gara diche chiuderà il girone della, arrivano le parole di AlessioIl difensore biancoceleste ha presentato così la partita:"Non mi interessano le critiche, penso solo a fare bene e dare il massimo. Per il futuro non lo so, non è a men che dovete fare questa domanda. Io qui sto veramente bene. Ho voluto io tornare qui a Roma e finché potrò dare una mano lo farò. Poi vedremo, non so dire quello che succederà. Non mi piace stare al centro dell'attenzione, qui o altrove ho sempre cercato di lavorare bene e di dare il massimo. I risultati aiutano a far parlare bene, il primo anno abbiamo fatto bene a livello difensivo. Ora si parla dei giovani ed è giusto così, in tanti stanno crescendo bene. Io devo solo lavorare per la squadra e dare tutto me stesso".

"Non credo sia questione di approccio sbagliato alle gare. La nostra difficoltà è reagire ai momenti negativi. Con la Roma e con la Fiorentina abbiamo preso due gol subito, ma è una cosa che può succedere di partire del genere. Serve però la forza mentale per restare dentro la gara e ripartire. In questo senso dobbiamo crescere"."Dobbiamo avere l'ambizione di vincere ogni partita. Dipende solo da noi. Vogliamo crescere. Vincere aiuta a vincere e sappiamo che si può fare qualcosa di importante. Non dobbiamo sederci, ma continuare a lavorare. Anche domani sarà importante come sfida da giocare, siamo pochi ma dobbiamo dare tutto, vogliamo arrivare primi e vincere tutto ciò che si può".