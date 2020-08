Niente Lazio per David Silva, che va alla Real Sociedad. Il trequartista spagnolo, che si è svincolato a parametro zero dal Manchester City, ha preferito tornare in patria per accontentare sua moglie. A questo punto la Lazio è pronta a virare su James Rodriguez del Real Madrid.



Tuttavia la trattativa non sarà facile perché il nazionale colombiano ha un ingaggio molto importante che la Lazio non può garantirgli, ma spalmando il contratto su più anni l'affare potrebbe andare in porto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa c'è l'ipotesi di un ritorno del brasiliano Felipe Anderson dal West Ham.