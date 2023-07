"Questa storia di Berardi è una grande stronzata". Parole eloquenti quelle di Lotito ieri sera fuori dall'albergo di Auronzo di Cadore, in risposta alle domande insistenti di un gruppo di tifosi assiepati davanti l'ingresso. In molti chiedevano lumi sulle situazioni di mercato di cui si è parlato in questi giorni. Sull'ala del Sassuolo, di fatto il presidente della Lazio ha fatto tramontare ogni speranza: "Io ho chiamato la società (il Sassuolo, ndr) e mi è stato detto che non è in vendita". Il patron ha confermato indirettamente che un contatto tra le parti ci sia stato, ma che i costi sono eccessivi: "Chiede una cifra spaventosa. Parliamo comunque di una persona che l'anno scorso aveva praticamente firmato un contratto con la Juve e poi l'ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli!"



Per questo nelle ultime ore in casa Lazio si registra un netta virata su un altro obiettivo per l'attacco. Si tratta di Hudson-Odoi, che Sarri conosce bene dai tempi del Chelsea e sul quale ha dato comunque il suo avallo. Il Messaggero questa mattina parla di un'accelerata netta, con Lotito pronto a chiudere per un prestitio con obbligo di riscatto condizionato.